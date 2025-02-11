Трофим Иванов 22.07.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Трофим Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.07.1884, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 07.10.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Иван Егоров1844 г.р.
Мать
Пелагея Васильева1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1884

Отец: Иван Егоров

Мать: Пелагея Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.10.1886
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: натурально

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