Трофим Иванов
мужской, родился 22.07.1884, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 07.10.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецИван Егоров1844 г.р.
МатьПелагея Васильева1846 г.р.
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Место
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Рождение
22.07.1884
Отец: Иван Егоров
Мать: Пелагея Васильева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.10.1886
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область