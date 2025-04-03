Василий Козмин
мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
ОтецКозьма ФедоровНеизвестно г.р.
МатьТатьяна ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
Никифор ВасильевНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козьма Федоров
Мать: Татьяна Иванова
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифор Васильев
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия