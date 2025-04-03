Василий Козмин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Козмин

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Отец
Козьма ФедоровНеизвестно г.р.
Мать
Татьяна ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
Никифор ВасильевНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козьма Федоров

Мать: Татьяна Иванова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифор Васильев

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

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