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Авдотья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Семенъ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Горбуновъ Андрей

Отец ребёнка: Горбуновъ Семенъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Горбуновъ Варламъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Горбунова) Ховронья

Отец ребёнка: Горбуновъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Горбуновъ Семенъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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