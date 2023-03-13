Авдотья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Горбуновъ Андрей
Отец ребёнка: Горбуновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горбуновъ Варламъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Горбунова) Ховронья
Отец ребёнка: Горбуновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Горбуновъ Семенъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Семенъ