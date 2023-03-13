Горбуновъ Семенъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Горбуновъ Петръ
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Сын: Горбуновъ Андрей
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горбуновъ Варламъ
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ховронья
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Горбуновъ Семенъ
Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Тимофеева