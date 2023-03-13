Горбуновъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбуновъ Семенъ

Горбуновъ Семенъ

avatar

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Горбуновъ Петръ

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Горбуновъ Андрей

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Горбуновъ Варламъ

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ховронья

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Горбуновъ Семенъ

Мать ребёнка: Авдотья Тимофеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Тимофеева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close