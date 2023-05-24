Тюрина Ефросиния Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Иван Абрамович
Отец ребёнка: Тюрин Абрам (Аврамий) Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Абрам (Аврамий) Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Савакова (Тюрина) Татьяна Абрамовна
Отец ребёнка: Тюрин Абрам (Аврамий) Павлович
Смерть
Неизвестно