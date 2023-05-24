Тюрина Ефросиния Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Ефросиния Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Иван Абрамович

Отец ребёнка: Тюрин Абрам (Аврамий) Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Владимир Абрамович

Отец ребёнка: Тюрин Абрам (Аврамий) Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Абрам (Аврамий) Павлович

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Савакова (Тюрина) Татьяна Абрамовна

Отец ребёнка: Тюрин Абрам (Аврамий) Павлович

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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