Дуда Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1900
Дата смерти23.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дуда Иван Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дуда Михаил Иванович
Отец ребёнка: Дуда Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Дуда Федор Иванович
Отец ребёнка: Дуда Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1935
Дочь: Никонова (Дуда) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дуда Иван Иванович
Смерть
23.04.1995