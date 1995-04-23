Дуда Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуда Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1900

Дата смерти

23.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуда Иван Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дуда Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дуда Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Дуда Федор Иванович

Отец ребёнка: Дуда Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1935

Дочь: Никонова (Дуда) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дуда Иван Иванович

Смерть
23.04.1995

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