(Казакова) Татьяна Николаевна
женский, родилась 05.01.1908, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 26.11.1912, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКазаков Николай Терентьевич12.12.1881 г.р.
МатьКазакова (Бернова) Пелагея Петровна1879 г.р.
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Рождение
05.01.1908
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.11.1912
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область