(Казакова) Татьяна Николаевна 05.01.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

(Казакова) Татьяна Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.01.1908, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 26.11.1912, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Казаков Николай Терентьевич12.12.1881 г.р.
Мать
Казакова (Бернова) Пелагея Петровна1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1908

Отец: Казаков Николай Терентьевич

Мать: Казакова (Бернова) Пелагея Петровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
26.11.1912
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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