Дергачёв Пётр Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергачёв Пётр Наумович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Дергачёв Наум Григорьевич

Мать: Деркач Матрёна Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
1943
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