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Дергачёв Пётр Наумович
Дергачёв Пётр Наумович
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Древо
Место рождения
Покровское
, Чернігівська область
Дата рождения
1906
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Дергачёв (Деркач) Наум Григорьевич
Мать
Деркач (Ильенко) Матрёна Иосифовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Дергачёв Наум Григорьевич
Мать:
Деркач Матрёна Иосифовна
Покровское
, Чернігівська область
Смерть
1943
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