Гладкова (Иванчо) (Дудина) Галина 06.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio

Гладкова (Иванчо) (Дудина) Галина

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 06.08.1946, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умерла 30.06.2020

Мать
(Дудина) Полина1920 г.р.
Дети
АлексейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1946

Отец: не указан

Мать: (Дудина) Полина

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.06.2020

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