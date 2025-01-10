Гладкова (Иванчо) (Дудина) Галина
женский, родилась 06.08.1946, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умерла 30.06.2020
Мать(Дудина) Полина1920 г.р.
Дети
АлексейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1946
Отец: не указан
Мать: (Дудина) Полина
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.06.2020