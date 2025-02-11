Федосья Кирсанова 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Федосья Кирсанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1852, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Екатерина Яковлева1828 г.р.
Отец
Кирсан Артемьевич1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кирсан Артемьевич

Мать: Екатерина Яковлева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Смерть
Неизвестно

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