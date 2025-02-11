Федосья Кирсанова
женский, родилась 1852, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕкатерина Яковлева1828 г.р.
ОтецКирсан Артемьевич1828 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кирсан Артемьевич
Мать: Екатерина Яковлева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно