Прасковья Петрова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Евдокия Сергеева1794 г.р.
Отец
Пётр Тимофеев1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Пётр Тимофеев

Мать: Евдокия Сергеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Смерть
Неизвестно

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