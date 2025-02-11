Прасковья Петрова
женский, родилась 1820, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕвдокия Сергеева1794 г.р.
ОтецПётр Тимофеев1792 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пётр Тимофеев
Мать: Евдокия Сергеева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно