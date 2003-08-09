Susoeff (Wilkinson) Helyn Veronica — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Susoeff (Wilkinson) Helyn Veronica

Место рождения

San Francisco, San Francisco, California, USA

Дата рождения

20.06.1916

Дата смерти

09.08.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
11.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев (susoeff) Jacob Fred

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
08.03.1950

Сын: Сысоев (susoeff) James Frederick

Отец ребёнка: Сысоев (susoeff) Jacob Fred

San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев (susoeff) Jacob Fred

Смерть
09.08.2003
San Francisco, San Francisco, California, USA
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