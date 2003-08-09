Susoeff (Wilkinson) Helyn Veronica
Место рожденияSan Francisco, San Francisco, California, USA
Дата рождения20.06.1916
Дата смерти09.08.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысоев (susoeff) Jacob Fred
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
08.03.1950
Сын: Сысоев (susoeff) James Frederick
Отец ребёнка: Сысоев (susoeff) Jacob Fred
San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2003
San Francisco, San Francisco, California, USA