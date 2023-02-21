Bowes (Woodward) Sarah Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bowes (Woodward) Sarah Ann

Место рождения

Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, Australia

Дата рождения

15.12.1857

Дата смерти

25.08.1939

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1857

Отец: Woodward Richard A

Мать: Woodward ?

Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, Australia
Смерть
25.08.1939
Toowong, Brisbane, Queensland, Australia
Похороны
26.08.1939
Toowong, Brisbane, Queensland, Australia
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