Bowes (Woodward) Sarah Ann
Место рожденияFortitude Valley, Brisbane, Queensland, Australia
Дата рождения15.12.1857
Дата смерти25.08.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1857
Отец: Woodward Richard A
Мать: Woodward ?
Fortitude Valley, Brisbane, Queensland, Australia
Смерть
25.08.1939
Toowong, Brisbane, Queensland, Australia
Похороны
26.08.1939
Toowong, Brisbane, Queensland, Australia