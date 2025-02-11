Лобачев Тихон
мужской, родился Неизвестно, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Лобачев Ефим Тихонович1806 г.р.
Лобачев Зот Тихонович1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно