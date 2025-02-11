Лобачев Тихон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лобачев Тихон

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Лобачев Ефим Тихонович1806 г.р.
Лобачев Зот Тихонович1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Лобачев Ефим Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лобачев Зот Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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