Кудинов Иван Калинич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудинов Иван Калинич

Кудинов Иван Калинич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1676

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1722

Дочь: (Кудинова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1726

Дочь: Белкина (Кудинова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).
Смерть
1753
Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Возраст 77 лет. Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).

Мы используем куки для улучшения работы сайта.