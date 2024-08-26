Кудинов Иван Калинич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1676
Дата смерти1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1722
Дочь: (Кудинова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).
Рождение ребёнка
Вычислено 1726
Дочь: Белкина (Кудинова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).
Смерть
1753
Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Возраст 77 лет. Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).