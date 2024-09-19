Павлов Белов Василий Васильевич 20.02.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Белов Василий Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.02.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1899 ст.

Отец: Павлов Василий Михайлович

Мать: Павлова Агафья Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.02.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Антоний Иоаннович Павлов Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Восприемник
08.07.1909 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Белова Ивана Терентьевича
Смена фамилии
08.07.1909 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записан восприемником под фамилией Белов.
Восприемник
10.12.1913 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Поликарпова Евгения Антоновича
Смена фамилии
10.12.1913 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записан восприемником под фамилией Павлов.
Бракосочетание
21.01.1918 ст.

Жена: Павлова (Голованова) Епистимья Афонасьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: крестьянин села Рождествина Антон Иванович Поликарпов и села Славитина крестьянин Феодор ..., по невесте: крестьянин деревни Киучер Василий Иванович и той же де... Показать все
Смерть
Неизвестно

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