Павлов Белов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
20.02.1899 ст.
дата крещения - 20.02.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Антоний Иоаннович Павлов Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Восприемник
08.07.1909 ст.
Восприемник у Белова Ивана Терентьевича
Смена фамилии
08.07.1909 ст.
Записан восприемником под фамилией Белов.
Восприемник
10.12.1913 ст.
Восприемник у Поликарпова Евгения Антоновича
Смена фамилии
10.12.1913 ст.
Записан восприемником под фамилией Павлов.
Бракосочетание
21.01.1918 ст.
оба первым браком поручители по жениху: крестьянин села Рождествина Антон Иванович Поликарпов и села Славитина крестьянин Феодор ..., по невесте: крестьянин деревни Киучер Василий Иванович и той же де... Показать все
Смерть
Неизвестно