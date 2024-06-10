Домника Евдокимова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДомника Евдокимова

Домника Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисавенко(Лисофенко) Даниил Терентьевич

Рождение ребёнка
19.03.1918

Сын: Лисавенко Василий Даниилов

Отец ребёнка: Лисавенко(Лисофенко) Даниил Терентьевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.