Домника Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1918
Сын: Лисавенко Василий Даниилов
Отец ребёнка: Лисавенко(Лисофенко) Даниил Терентьевич
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно