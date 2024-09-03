Самоловова (Кошкарова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти18.08.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1867
Дочь: Захарова (Самоловова) Екатерина Захарьева
Отец ребёнка: Самоловов Захарий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1873
Сын: Самоловов Козьма Захарьев
Отец ребёнка: Самоловов Захарий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.07.1878
Дочь: Захарова (Самоловова) Марина Захарьева
Отец ребёнка: Самоловов Захарий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.05.1880
Сын: Самоловов Никифор Захарьев
Отец ребёнка: Самоловов Захарий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.05.1884
Отец ребёнка: Самоловов Захарий Григорьевич
Смерть
18.08.1892