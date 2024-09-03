Самоловова (Кошкарова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

18.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Захарий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.11.1867

Дочь: Захарова (Самоловова) Екатерина Захарьева

Отец ребёнка: Самоловов Захарий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.11.1873

Сын: Самоловов Козьма Захарьев

Отец ребёнка: Самоловов Захарий Григорьевич

Рождение ребёнка
14.07.1878

Дочь: Захарова (Самоловова) Марина Захарьева

Отец ребёнка: Самоловов Захарий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.05.1880

Сын: Самоловов Никифор Захарьев

Отец ребёнка: Самоловов Захарий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.05.1884

Сын: Самоловов Федор Захарьев

Отец ребёнка: Самоловов Захарий Григорьевич

Смерть
18.08.1892

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