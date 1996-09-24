Меренкова (Тинькова) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меренкова (Тинькова) Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

24.09.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меренков Иван Тихонович

Смерть
24.09.1996
Становое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

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