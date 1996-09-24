Меренкова (Тинькова) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти24.09.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меренков Иван Тихонович
Смерть
24.09.1996
Становое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область