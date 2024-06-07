Евсеенко (Романенко) Афанасий Евсеевич 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеенко (Романенко) Афанасий Евсеевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1729

Дата смерти

До 1786

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Романенко Евсевий Захарович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Романенко Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Романенко Анастасия Гавриловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Остапенко (Евсеенко) Агафья Афанасьевна

Мать ребёнка: Романенко Анастасия Гавриловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Евсеенко (Романенко) Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Романенко Анастасия Гавриловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: База (Романенко) Матрёна Афанасьевна

Мать ребёнка: Романенко Анастасия Гавриловна

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1786
Криски, Чернігівська область

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