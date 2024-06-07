Евсеенко (Романенко) Афанасий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиДо 1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Романенко Евсевий Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Романенко Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Романенко Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Остапенко (Евсеенко) Агафья Афанасьевна
Мать ребёнка: Романенко Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Евсеенко (Романенко) Пётр Афанасьевич
Мать ребёнка: Романенко Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: База (Романенко) Матрёна Афанасьевна
Мать ребёнка: Романенко Анастасия Гавриловна
Смерть
До 1786