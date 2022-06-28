Карпенко Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.10.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Парфеново, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.12.1995
Сын: Карпенко Алексей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белореченский, Усольский муниципальный район, Иркутская область