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Карпенко Александр Владимирович

Место рождения

Щербакова, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.10.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1995 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербакова, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Парфеново, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.12.1995

Сын: Карпенко Алексей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белореченский, Усольский муниципальный район, Иркутская область

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