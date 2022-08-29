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(Меньщиков) Матрона

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1771

Дата смерти

1841

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Меньщиков Филипп

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леготкин Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Леготкина) Дарья

Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1799

Сын: Леготкин Федул

Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Сын: Леготкин Афанасий

Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Леготкина) Акилина

Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Леготкин Федор

Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Лебедева (Леготкина) Пелагея

Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Смирнова (Леготкина) Агафья

Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Сын: Леготкин Никита

Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1841
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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