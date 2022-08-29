(Меньщиков) Матрона
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1841
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Меньщиков Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Леготкина) Дарья
Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Леготкин Федул
Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Леготкин Афанасий
Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Леготкина) Акилина
Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Леготкин Федор
Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Лебедева (Леготкина) Пелагея
Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Смирнова (Леготкина) Агафья
Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Леготкин Никита
Отец ребёнка: Леготкин Андрей Максимович
Смерть
1841