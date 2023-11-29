Карлагина Домника Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1808
Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.02.1811
Дочь: (Карлагина) Агафья Тихонова
Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.12.1813
Дочь: (Карлагина) Анисья Тихонова
Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Карлагина) Матрона Миронова
Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.03.1826
Дочь: (Карлагина) Дарья Тихонова
Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.10.1830
Дочь: (Карлагина) Пелагея Тихонова
Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич
Смерть
Неизвестно