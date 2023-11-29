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Карлагина Домника Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1808

Сын: Карлагин Максим Тихонов

Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.02.1811

Дочь: (Карлагина) Агафья Тихонова

Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.12.1813

Дочь: (Карлагина) Анисья Тихонова

Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Карлагина) Матрона Миронова

Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.03.1826

Дочь: (Карлагина) Дарья Тихонова

Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.10.1830

Дочь: (Карлагина) Пелагея Тихонова

Отец ребёнка: Карлагин Тихон Игнатьевич

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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