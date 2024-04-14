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Осенков Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осенкова Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1936

Сын: Осенков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Осенкова Анастасия Ивановна

Бордуки, Никитинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1937

Сын: Осенков Иван Иванович

Мать ребёнка: Осенкова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Осенкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Осенков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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