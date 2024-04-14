Осенков Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осенкова Вера Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1936
Сын: Осенков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Осенкова Анастасия Ивановна
Бордуки, Никитинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Осенкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Осенкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно