Vanhanen (Kaukin / Kaukinen / Cauckinen / Caugin / Caukin) Anna Eskontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vanhanen (Kaukin / Kaukinen / Cauckinen / Caugin / Caukin) Anna Eskontytär

Место рождения

Valkjärvi, Finland

Дата рождения

Вычислено 1720

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720

Отец: Kaukin / Kaukinen Esko Eskonpoika

Мать: Kaukin (Kaukinen) (Hänninen) Riitta Yrjöntytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vanhanen / Wanhain Esko Matinpoika

Отец ребёнка: Vanhanen Matti Tahvonpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vanhanen Tuomas Matinpoika

Отец ребёнка: Vanhanen Matti Tahvonpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vanhanen Matti Tahvonpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vanhanen Tahvo Matinpoika

Отец ребёнка: Vanhanen Matti Tahvonpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Vanhanen) Riitta Matintytär

Отец ребёнка: Vanhanen Matti Tahvonpoika

Смерть
1766

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