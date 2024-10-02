Vanhanen (Kaukin / Kaukinen / Cauckinen / Caugin / Caukin) Anna Eskontytär
Место рожденияValkjärvi, Finland
Дата рожденияВычислено 1720
Дата смерти1766
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Vanhanen / Wanhain Esko Matinpoika
Отец ребёнка: Vanhanen Matti Tahvonpoika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Vanhanen Tuomas Matinpoika
Отец ребёнка: Vanhanen Matti Tahvonpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Vanhanen Tahvo Matinpoika
Отец ребёнка: Vanhanen Matti Tahvonpoika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Vanhanen) Riitta Matintytär
Отец ребёнка: Vanhanen Matti Tahvonpoika
Смерть
1766