Копейкина Матрена Михайлова 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копейкина Матрена Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
01.02.1834 ст.

Дочь: Копейкина Анна Алексеева

Отец ребёнка: Копейкин Алексей Алексеев

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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