Копейкина Матрена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1834 ст.
Дочь: Копейкина Анна Алексеева
Отец ребёнка: Копейкин Алексей Алексеев
Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно