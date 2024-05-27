Бибнева Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибнева Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебнев Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Бебнева Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Бебнев Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ефремова (Бебнева) Анна Степановна

Отец ребёнка: Бебнев Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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