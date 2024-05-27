Бибнева Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Бебнева Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Бебнев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ефремова (Бебнева) Анна Степановна
Отец ребёнка: Бебнев Степан Яковлевич
Смерть
Неизвестно