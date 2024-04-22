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Ильиных Иван Макарьевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ильиных Макар Сидорович

Мать: Ильиных Настасья Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.10.1873

Дочь: Ильиных Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Ильиных -- Матрена Авсентьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.1875

Сын: Ильиных Иван Иванович

Мать ребёнка: Ильиных -- Матрена Авсентьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1877

Дочь: Ильиных Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ильиных -- Матрена Авсентьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных -- Матрена Авсентьевна

Смерть
Неизвестно
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