Ильиных Иван Макарьевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
08.10.1873
Дочь: Ильиных Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Ильиных -- Матрена Авсентьевна
Рождение ребёнка
04.11.1875
Мать ребёнка: Ильиных -- Матрена Авсентьевна
Рождение ребёнка
05.01.1877
Дочь: Ильиных Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ильиных -- Матрена Авсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно