Ильиных -- Матрена Авсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1873
Дочь: Ильиных Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Макарьевич
Рождение ребёнка
04.11.1875
Отец ребёнка: Ильиных Иван Макарьевич
Рождение ребёнка
05.01.1877
Дочь: Ильиных Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Макарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно