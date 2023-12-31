Ильиных -- Матрена Авсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных -- Матрена Авсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1873

Дочь: Ильиных Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Макарьевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.1875

Сын: Ильиных Иван Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Макарьевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1877

Дочь: Ильиных Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Макарьевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Иван Макарьевич

Смерть
Неизвестно
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