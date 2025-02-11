(Гусарова) Анастасия Нестерова 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гусарова) Анастасия Нестерова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Гусаров Нестор Корнилов1812 г.р.
Мать
Гусарова Евдокия Степанова1822 г.р.
Супруги
Матвей Акимов1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Гусаров Нестор Корнилов

Мать: Гусарова Евдокия Степанова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Бракосочетание
05.02.1873

Муж: Матвей Акимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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