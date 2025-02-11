(Гусарова) Анастасия Нестерова
женский, родилась 1853, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецГусаров Нестор Корнилов1812 г.р.
МатьГусарова Евдокия Степанова1822 г.р.
Супруги
Матвей Акимов1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.02.1873
Муж: Матвей Акимов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно