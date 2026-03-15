Соловьева (Дудина) Мария Захаровна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьева (Дудина) Мария Захаровна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1886, Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла До 1946

Отец
Дудин Захар ДмитриевичНеизвестно г.р.
Супруги
Соловьев Иван Захарович06.06.1886 ст. г.р.
Дети
(Соловьева) Мария Ивановна07.06.1906 г.р.
Соловьев Иван Иванович1907 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Дудин Захар Дмитриевич

Мать: не указана

Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Иван Захарович

Рождение ребёнка
07.06.1906

Дочь: (Соловьева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Соловьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович

Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: (Соловьева) Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
04.08.1912 ст.

Дочь: (Соловьева) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Соловьев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович

Рождение ребёнка
28.10.1915 ст.

Сын: Соловьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Соловьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1917 ст.

Дочь: (Соловьева) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович

Смерть
До 1946

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