Соловьева (Дудина) Мария Захаровна
женский, родилась 1886, Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла До 1946
ОтецДудин Захар ДмитриевичНеизвестно г.р.
Супруги
Соловьев Иван Захарович06.06.1886 ст. г.р.
Дети
(Соловьева) Мария Ивановна07.06.1906 г.р.
Соловьев Иван Иванович1907 ст. г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Дудин Захар Дмитриевич
Мать: не указана
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1906
Дочь: (Соловьева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: (Соловьева) Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович
Рождение ребёнка
04.08.1912 ст.
Дочь: (Соловьева) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Соловьев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович
Рождение ребёнка
28.10.1915 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович
Рождение ребёнка
1916 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович
Рождение ребёнка
1917 ст.
Дочь: (Соловьева) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Захарович
Смерть
До 1946