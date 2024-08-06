Логунова (Слизская) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова (Слизская) Валентина Васильевна

Место рождения

Грибцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1949

Отец: Слизский Василий Никитович

Мать: Слизская (Терентьева) Клавдия Ивановна

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1978

Дочь: Водянова Анна

Отец ребёнка: Логунов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
02.09.1980

Дочь: Шкробова (Логунова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Логунов Александр Владимирович

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1984

Дочь: Логунова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Логунов Александр Владимирович

Грибцово, Рузский, Московская область

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