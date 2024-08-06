Логунова (Слизская) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1949
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1949
Рождение ребёнка
28.06.1978
Дочь: Водянова Анна
Отец ребёнка: Логунов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
02.09.1980
Дочь: Шкробова (Логунова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Логунов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
25.09.1984
Дочь: Логунова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Логунов Александр Владимирович