Костин Варлаам Спиридонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Костин Варлаам Спиридонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Костин Спиридон ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Костина Евдокия СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Костина Пелагея ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Костина) Анастасия Варлаамовна15.10.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Спиридон Петрович

Мать: Костина Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1871

Дочь: (Костина) Анастасия Варлаамовна

Мать ребёнка: Костина Пелагея Васильевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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