Костин Варлаам Спиридонович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКостин Спиридон ПетровичНеизвестно г.р.
МатьКостина Евдокия СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Костина Пелагея ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Костина) Анастасия Варлаамовна15.10.1871 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1871
Дочь: (Костина) Анастасия Варлаамовна
Мать ребёнка: Костина Пелагея Васильевна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно