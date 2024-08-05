Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Стефанида Никитична
Отец ребёнка: Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Никита Григорьевич
Смерть
Неизвестно