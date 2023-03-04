Блинова Екатерина Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.
Дочь: (Блинова) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1877 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1880 ст.
Дочь: (Блинова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1884 ст.
Сын: Блинов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1887 ст.
Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно