Блинова Екатерина Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Екатерина Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.

Дочь: (Блинова) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1877 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1880 ст.

Дочь: (Блинова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1884 ст.

Сын: Блинов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1885 ст.

Сын: Блинов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1887 ст.

Сын: Блинов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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