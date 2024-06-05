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Слатвицкая Жанна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слатвицкий Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
08.02.1995

Сын: Русаков Роман Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.03.2000

Сын: Слатвицкий Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: Слатвицкий Евгений Анатольевич

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