Слатвицкая Жанна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1995
Сын: Русаков Роман Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.03.2000
Сын: Слатвицкий Никита Евгеньевич
Отец ребёнка: Слатвицкий Евгений Анатольевич