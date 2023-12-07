Никольская (Никольская) Татьяна Александровна 13.02.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никольская (Никольская) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1949

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Коломна, Коломенский, Московская область

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