Никольская (Никольская) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1949
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности