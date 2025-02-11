Немоловский Павел Иванович 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Немоловский Павел Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1760

Мать
(Кошаровская) Елизавета Ивановна1743 г.р.
Отец
Немоловский Иван Прокофьевич1734 г.р.
Супруги
Немоловская Мария Федоровна1769 г.р.
Дети
Немоловский Василий Павлович1788 г.р.
Черивачева (Немоловская) Фекла Павловна1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Немоловский Иван Прокофьевич

Мать: (Кошаровская) Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немоловская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Немоловский Василий Павлович

Мать ребёнка: Немоловская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Черивачева (Немоловская) Фекла Павловна

Мать ребёнка: Немоловская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Немоловский Иван Павлович

Мать ребёнка: Немоловская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Немоловский Николай Павлович

Мать ребёнка: Немоловская Мария Федоровна

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