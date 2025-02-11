Немоловский Павел Иванович
мужской, родился 1760
Мать(Кошаровская) Елизавета Ивановна1743 г.р.
ОтецНемоловский Иван Прокофьевич1734 г.р.
Супруги
Немоловская Мария Федоровна1769 г.р.
Дети
Немоловский Василий Павлович1788 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Сын: Немоловский Василий Павлович
Мать ребёнка: Немоловская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Черивачева (Немоловская) Фекла Павловна
Мать ребёнка: Немоловская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Немоловский Иван Павлович
Мать ребёнка: Немоловская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Немоловский Николай Павлович
Мать ребёнка: Немоловская Мария Федоровна