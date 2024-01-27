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Лоскутова Елена Михайловна

Место рождения

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Татьяна Антиповна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1820

Сын: Лоскутов Loskutov Никита Антипович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лоскутов Loskutov Ефим Антипович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лоскутов Loskutov Максим Антипович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Антиповна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Антиповна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Прасковья Антиповна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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