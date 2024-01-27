Лоскутова Елена Михайловна
Место рожденияСело Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1800
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Татьяна Антиповна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1820
Сын: Лоскутов Loskutov Никита Антипович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лоскутов Loskutov Ефим Антипович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лоскутов Loskutov Максим Антипович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Антиповна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Антиповна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Прасковья Антиповна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Антип Ефимович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно