Ушакова Матрёна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Ушакова Дарья Пахомовна
Отец ребёнка: Ушаков Пахом Леонтьевич
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Ушаков Пахом Леонтьевич
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Ушаков Пахом Леонтьевич