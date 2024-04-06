Ушакова Матрёна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Матрёна Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Пахом Леонтьевич

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Ушакова Дарья Пахомовна

Отец ребёнка: Ушаков Пахом Леонтьевич

Рождение ребёнка
1724

Сын: Ушаков Михаил Пахомович

Отец ребёнка: Ушаков Пахом Леонтьевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Ушаков Сила Пахомович

Отец ребёнка: Ушаков Пахом Леонтьевич

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