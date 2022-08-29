Буторин Савелий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуторин Савелий Павлович

Буторин Савелий Павлович

Место рождения

дер. Новая Тушка Малмыжский уезд Вятской губернии

Дата рождения

02.09.1926

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1926

Отец: Буторин Павел Митрофанович

Мать: Буторина (Чекалкина) Степанида Евлентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Павел Савельевич

Мать ребёнка: Буторина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина ?

Рождение ребёнка
1955

Сын: Буторин Василий Савельевич

Мать ребёнка: Тетерина-Буторина Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
1955

Жена: Тетерина-Буторина Анастасия Яковлевна

Смерть
1955

Мы используем куки для улучшения работы сайта.