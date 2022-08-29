Буторин Савелий Павлович
Место рождениядер. Новая Тушка Малмыжский уезд Вятской губернии
Дата рождения02.09.1926
Дата смерти1955
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буторина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буторина ?
Рождение ребёнка
1955
Сын: Буторин Василий Савельевич
Мать ребёнка: Тетерина-Буторина Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
1955
Смерть
1955