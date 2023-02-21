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Буторин Василий Савельевич
Буторин Василий Савельевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Дата смерти
2015
Пол
Мужской
Отец
Буторин Савелий Павлович
1926 г.р.
Мать
Тетерина-Буторина Анастасия Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Буторин Савелий Павлович
Мать:
Тетерина-Буторина Анастасия Яковлевна
Смерть
2015
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