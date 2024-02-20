Романько Иван Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманько Иван Лукьянович

Романько Иван Лукьянович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

13.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1906

Отец: Романько Лукьян Иванович

Мать: Романько Евдокия Дмитриевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
14.02.1931

Жена: Романько Устиния Степановна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
09.02.1932

Сын: Романько Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Романько Устиния Степановна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close