Романько (Максим) Устиния Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романько (Максим) Устиния Степановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1931

Муж: Романько Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
09.02.1932

Сын: Романько Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Романько Иван Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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