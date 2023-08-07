Александров (Мормоненко) ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров (Мормоненко) ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1903

Дата смерти

16.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1903

Отец: Мормоненко ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: Мормоненко АНФИСА ГРИГОРЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1924

Жена: ОЛЬГА

Рождение ребёнка
1925

Сын: Александров ДУГЛАС (Василий) ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: ОЛЬГА

Бракосочетание
1930

Жена: ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА

Развод
1931

Жена: ОЛЬГА

Бракосочетание
1979

Жена: Александрова ГАЛИНА

Смерть
16.12.1983
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