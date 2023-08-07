Александров (Мормоненко) ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1903
Дата смерти16.12.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1903
Бракосочетание
Около 1924
Жена: ОЛЬГА
Рождение ребёнка
1925
Сын: Александров ДУГЛАС (Василий) ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: ОЛЬГА
Бракосочетание
1930
Жена: ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
Развод
1931
Жена: ОЛЬГА
Бракосочетание
1979
Жена: Александрова ГАЛИНА
Смерть
16.12.1983