Дрягина (Крыгина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крыгинъ Василій
Мать: Крыгина Ульяна
Рождение ребёнка
24.01.1902
Дочь: Дрягина Анна
Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей
Рождение ребёнка
26.04.1905
Сын: Дрягинъ Василий
Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей
Рождение ребёнка
06.03.1907
Сын: Дрягинъ Федоръ
Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей
Рождение ребёнка
01.03.1909
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей
Рождение ребёнка
05.10.1911
Сын: Дрягинъ Петръ
Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей
Рождение ребёнка
13.12.1913
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей
Рождение ребёнка
05.04.1915
Сын: Дрягинъ Георгий
Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей
Рождение ребёнка
19.07.1916
Сын: Дрягинъ Иванъ
Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей