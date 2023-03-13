Дрягина (Крыгина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрягина (Крыгина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крыгинъ Василій

Мать: Крыгина Ульяна

Рождение ребёнка
24.01.1902

Дочь: Дрягина Анна

Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1905

Сын: Дрягинъ Василий

Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1907

Сын: Дрягинъ Федоръ

Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1909

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1911

Сын: Дрягинъ Петръ

Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1915

Сын: Дрягинъ Георгий

Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1916

Сын: Дрягинъ Иванъ

Отец ребёнка: Дрягинъ Андрей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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