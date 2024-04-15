Котенко Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
12.07.1864 ст.
Сын: Котенко Гавриил Кириллович
Отец ребёнка: Котенко Кирилл Ильич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBH-Q?i=775&cc=3511744
Восприемник
21.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Григорьевич Котенко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котенко Кирилл Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно