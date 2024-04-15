Котенко Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
12.07.1864 ст.

Сын: Котенко Гавриил Кириллович

Отец ребёнка: Котенко Кирилл Ильич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBH-Q?i=775&cc=3511744
Восприемник
21.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Григорьевич Котенко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Кирилл Ильич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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