Малюга Федор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти23.03.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1889
Дочь: Штепура Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Малюга Евфросиния Кузьминична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
23.03.1919
Черниговское наместничество Российская империя