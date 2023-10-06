Малюга Федор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюга Федор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

23.03.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1889

Дочь: Штепура Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Малюга Евфросиния Кузьминична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
23.03.1919
Черниговское наместничество Российская империя
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