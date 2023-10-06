Малюга (Кириленко) Евфросиния Кузьминична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1860
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1889
Дочь: Штепура Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Малюга Федор Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно