Малюга (Кириленко) Евфросиния Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюга (Кириленко) Евфросиния Кузьминична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1860

Отец: Кириленко Кузьма Герасимович

Мать: Кириленко Евдокия Аврамовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.09.1879

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1889

Дочь: Штепура Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Малюга Федор Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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