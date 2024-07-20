Жарикова (Шапкина) Елена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1852
Рождение ребёнка
01.11.1852
Дочь: Сарычева (Жарикова) Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
18.02.1855
Сын: Жариков Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
24.07.1859
Сын: Жариков Никанор Николаевич
Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
06.03.1862
Сын: Жариков Герасим Николаевич
Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
28.08.1864
Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
18.01.1867
Сын: Жариков Даниил Николаевич
Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
21.06.1869
Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
12.08.1872
Дочь: Жарикова (Жарикова) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
01.10.1873
Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
06.02.1875
Дочь: Шапкина (Шапкина) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич
Смерть
Неизвестно