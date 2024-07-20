Жарикова (Шапкина) Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова (Шапкина) Елена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1852

Муж: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1852

Дочь: Сарычева (Жарикова) Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1855

Сын: Жариков Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1859

Сын: Жариков Никанор Николаевич

Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.03.1862

Сын: Жариков Герасим Николаевич

Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.08.1864

Сын: Жариков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1867

Сын: Жариков Даниил Николаевич

Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1869

Сын: Жариков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1872

Дочь: Жарикова (Жарикова) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1873

Сын: Жариков Роман Николаевич

Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1875

Дочь: Шапкина (Шапкина) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Жариков Николай Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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